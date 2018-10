Cezar Ouatu a fost eliminat de la X Factor UK - VIDEO

Cezar Ouatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cezar Ouatu, cantaretul nascut in Romania, dar crescut in Italia, dupa cum s-a prezentat, nu a reusit sa-si indeplineasca visul de a nauci publicul britanic cu vocea sa de contratenor. Pentru multi, decizia poate fi considerata un soc, mai ales dupa prin interpretarea lui, Oatu ii ridicase in picioare atat pe cei patru jurati pretentiosi, cat si publicul prezent la auditii. Ce s-a intamplat? Ayda Williams, sotia lui Robbie, ii oferise lui Ouatu un loc in echipa sa, numai ca, penultima concurenta care a evoluat, a reusit sa o convinga de faptul ca merita un loc in competitie. «E o placere sa te vedem si sa te auzim. E momentul tau», a indemnat-o Williams pe Janice Robinson, o compozitoare br ...