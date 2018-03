Cezar Preda, omul PNL in Comisia SRI, reacție la inchiderea Colegiului Național de Informații: Trebuia inchisa Academia Oamenilor de Stiinta (VIDEO)

Deputatul PNL Cezar Preda, membru în Comisia de control a activităţii SRI, reacţionează la informaţia că SRI urmează să închidă Colegiul Naţional de Informaţii şi să-i retragă diploma ministrului Eugen Teodorovici, cel care a declarat acum câteva luni că a primit o diplomă fără să meargă la cursuri. Preda, el însuşi deţinător al unei diplome de la CNI, afirmă că a fost la cursuri şi că instituţia de învăţământ era una utilă.

"Bineînțeles că am fost, bineînțeles că m-am dus acolo, bineînțeles că am dat examen de admitere, bineînțeles că am fost la cursuri. Nu am fost la toate, că nu am putut, dar la finalizare am fost. Dar nu sunt singurul. Cred că sunt sute de politicieni sau oameni din zona politică, ca să mă refer doar la ăia, că acolo eu am văzut colegi din toate instituțiile publice, din MApN, din Guvernul României, oameni care se calificau prin ceea ce înseamnă curicula necesară pentru a participa la asemenea cursuri", a declarat Cezar Preda.

Cezar Preda susţine că închiderea CNI este o pierdere, iar închiderea Academiei Oamenilor de Ştiinţă ar fi fost mai utilă. "Nu pot să evaluez eu pierderea. Din punctul meu de vedere, această formare pe care o are un om în ceea ce privește rolul Serviciului era necesară. Nu m-a întrebat nimeni nici când s-a deschis, nici când s-a închis. Așa cum nu m-a întrebat nimeni când s-a făcut Academia aia a oamenilor mari care primesc o rentă nemeritată. Cred că mai curând ar fi trebuit să fie închisă acea Academie care mănâncă foarte mulți bani de la Bugetul României absolut nemeritat", a mai precizat Preda.

"Eu cred că singurul om care a primit o diplomă nemeritată este domnul Eugen Teodorovici. Sper să nu fie singura diplomă pe care domnul Teodorovici a primit-o nemeritat", a mai afirmat deputatul PNL.

