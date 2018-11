CFR Calatori, anuntul momentului! Ce se intampla cu circulatia trenurilor

cfr calatori trenuri iarna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Calatori a instituit Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarii Cod galben de ninsori in marea majoritate a regiunilor tarii, informeaza compania printr-un comunicat. Reprezentantii societatii precizeaza ca in prezent nu sunt trenuri anulate sau blocate, iar circulatia se desfasoara in conditii de siguranta. Pentru preintampinarea unor eventuale perturbari in circulatia feroviara, CFR Calatori a luat deja o serie de masuri, precum asigurarea locomotivelor Diesel de rezerva si pregatirea materialului rulant pentru circulatie in conditii de iarna, suplimentarea echipelor de interventie si asigurarea personalului necesar pentru deszapezirea unitatilor proprii (revizii, depouri, ...