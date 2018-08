CFR Cluj trece de Dinamo in derbiul etapei si revine pe primul loc

CFR Cluj a castigat ultimul meci al zilei de duminica din Liga 1, marele derbi al etapei cu Dinamo Bucuresti, scor 3-1 in etapa cu numarul 5 a sezonului competitional 2018/2019.



Golurile au fost marcate de Tucudean o dubla, fost dinamovist de altfel, plus Omrani pentru clujeni, respectiv Popescu pentru oaspeti.



Oaspeti care au si condus pe tabela din minutul 61, dupa ce Nistor l-a servit perfect pe colegul sau, insa Dinamo nu s-a bucurat decat 5 minute, caci Tucudean avea sa egaleze din pasa lui Camora.



Omrani apoi si la final acelasi Tucudean au stabilit scorul final al intalnirii, o victorie care o duce din nou pe primul loc pe CFR, cu 11 puncte, unul peste rivala FCSB.



Trei victorii la rand in campionat are trupa lui Conceicao, cu Concordia, Voluntari si Dinamo.



Dinamo ramane pe 6 cu 7 puncte la activ si are deja doua infrangeri in acest sezon.



