CFR, la un pas de faliment. Totul se afla in mainile Comisiei Europene

Managementul neperformant impinge CFR Marfa in faliment. Decizia finala apartine Comisiei Europene, care investigheaza de aproape un an practicile neconcurentiale ale operatorului roman si care, cel mai probabil, va da o solutie nefavorabila acestuia. Vasile Seclaman, director al Directiei de Supraveghere Feroviara din cadrul Consiliului Concurentei, a anuntat ce se intampla daca autoritatile comunitare decid ca a fost acordat un ajutor ilegal de stat CFR Marfa. "CFR Marfa va pierde o cota importanta de piata si ar putea intra chiar in faliment, in cazul in care Comisia Europeana constata, in urma investigatiei pe care o deruleaza, ca operatorul feroviar a primit ajutor de stat ilegal. CFR va fi ...