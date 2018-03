CFR primeste o lovitura uriasa! Sefa a companiei, trimisa in judecata de DNA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Iorgu Ganea, asociat si fost administrator la SC Regiotrans SRL, pentru participatie improprie in modalitatea instigarii la infractiunea de acordare de subventii cu incalcarea legii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (74 de acte materiale), si evaziune fiscala (29 acte materiale). CITESTE SI: Revoltator! Atac la libera exprimare! Sefa DNA joaca la intimidare cu Antena 3: "V- ...