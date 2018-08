CFR reactioneaza dupa ce Tiriac a spus ca autoritatile vor sa demoleze patinoarul pe care tocmai l-a construit

Atleta romana Elena Andreea Panturoiu s-a calificat in finala probei feminine de triplusat din cadrul Campionatelor Europene de atletism in aer liber, editia 2018, care se desfasoara la Berlin.

Daniel Oniga, un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Satu Mare, a murit înecat sub ochii prietenilor care îl filmau, într-un lac din Sovata. Toţi credeau că Daniel glumeşte, însă tânărul se lupta să trăiască. Din păcate, când prietenii au realizat că totul este real, a fost prea târziu. Daniel lucra pentru o […] The post El este tânărul care a murit înecat în timp ce prietenii lui îl filmau appeared first on Cancan.ro.