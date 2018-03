Champions League! Iata programul meciurilor

Champions League google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta saptamana vom afla componenta finala a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Pana acum, echipele calificate in aceasta faza din Champions League sunt Real Madrid, Juventus, Liverpool si Manchester City, dupa meciurile de saptamana trecuta. Marti si miercuri vom avea parte de 4 meciuri. Programul ultimelor meciuri din returul optimilor UCL Marti, 13 martie AS Roma - Sahtior Donetk (1-2 in tur) - ora 21:45, Look Plus Manchester United - FC Sevilla (0-0 in tur) - ora 21:45,Pro TV Miercuri, 14 martie Besiktas - Bayern Munchen (0-5) - ora 21:45 Barcelona - Chelsea (1-1) - ora 21:45, AS Roma - Sahtior Sahtior a oferit una dintre primele surprize ale fazei optimilor de ...