Channing Tatum si Jenna Dewan se despart, desi ei spun ca se iubesc, in continuare, nebuneste

Au format unul dintre cele mai indragite cupluri de la Hollywood si nu au contenit in a impartasi cu fanii momentele fericite din relatia lor. Cu toate acestea, Channing Tatum si Jenna Dewan se despart, iar decizia a fost anuntata chiar de ei prin intermediul unei declaratii comune oferite publicatiei People. "Hey lume! Deci… Avem ceva ce vrem sa dezvaluim. Mai intai, este ciudat ca trebuie sa impartasim acest lucru cu toata lumea, dar este o consecinta a modului in care am ales sa ne traim viata, lucru pentru care suntem foarte recunoscatori. Traim intr-un timp incredibil, insa este de asemenea un timp in care adevarul poate fi foarte usor distorsionat si transformat in fapte alternative. Asa ca vrem sa va spunem ...