Cheers & beers la Czech In Resto Brewery din Palas - FOTO

Czech In Resto Brewery 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Beer, Food & Music | 24 septembrie - 7 octombrie 2018 BEER Brew * Enjoy * Empty * Repeat Te asteptam la prima editie "Cheers & Beers | Oktoberfestu' din Palas" in singura berarie autentica din Palas Mall Iasi, •Czech In - Resto Brewery! Staropramen, berea pragheza numarul 1 din lume, iti propune doua saptamani de petrecere cu preparate speciale pe ritmuri muzicale live, totul intr-o atmosfera decorata tematic. Fiecare zi este speciala cu surprize pe masura, urmareste pagina noastra de ! Spread the joy, aduna-ti gasca de prieteni! Detalii si rezervari: 0799 102 102 Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...