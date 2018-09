Chef, mare chef, la Ziua Tomestiului! Pe scena vor urca 3 Sud Est si Dan Ciotoi - Galerie FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Update 12:00: A inceput slujba de Sfințire a conductei de gaz la Vladiceni in Comuna Tomesti. La slujba este prezent si primarul comunei Stefan Timofte. Stire initiala: In cursul acestei zile se va da startul evenimentului dedicat Zilei Tomestiului. Cu aceasta ocazie, conducerea primariei va inaugura mai multe investitii realizate in ultima perioada. Conform calendarului de evenimente, intre 9:30 si 11:30 se va oficia slujba religioasa la Biserica Tomesti cu hramul Nasterea Maicii Domnului, in intervalul 11:45 - 12:15 se va sfinti conducta de distributie a gazelor naturale din satul Vladiceni, iar de la 12:30 este programat meciul amical de fotbal dintre CS Tomesti si CS Ialoveni (Republica Moldova). Tomestenii au ocazia de la ...