Cher va lansa albumul cu coveruri ABBA, "Dancing Queen", luna viitoare

Cher va lansa "Dancing Queen", un album cu coveruri ABBA, pe 28 septembrie, a anunţat joi casa de discuri Warner Bros., citată de Variety. Cântăreaţa şi actriţa - care a câştigat premii Oscar, Emmy şi Grammy - a fost inspirată să înregistreze albumul de participarea recentă în distribuţia filmului "Mamma Mia! Here We Go Again", potrivit anunţului. "Întotdeauna mi-a plăcut ABBA şi am văzut musicalul original "Mamma Mia!" pe Broadway de trei ori", a spus Cher. "După ce am filmat "Mamma Mia! Here We Go Again", mi-am reamintit de măreţia cântecelor nemuritoare pe care ei le-au scris şi am început să mă gândesc "de ce să nu fac un album cu muzica lor?". Cântecele au fost mai greu de cântat decât mi-am imaginat, dar sunt fericită de cum a ieşit. Sunt entuziasmată de ceea ce va auzi publicul. Este o perioadă perfectă". Albumul a fost înregistrat şi produs la Londra şi Los Angeles, împreună cu Mark Taylor, colaborator vechi al lui Cher, care a produs şi celebrul cântec al artistei "Believe". Miercuri noapte, Cher a lansat un teaser video al primului single de pe album, "Gimme! Gimme! Gimme!". Cher va fi premiată pe 2 decembrie în cadrul galei Kennedy Center Honors, în Washington. Ea este şi coproducător al spectacolului "The Cher Show", care va avea premiera pe Broadway pe 3 decembrie. Din septembrie, ea va începe un turneu în Australia şi Noua Zeelandă. În prezent, Cher se află în rezidenţă la MGM Resorts din Las Vegas. Piesele incluse pe album sunt: "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme! (A ...