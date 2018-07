Cher va lansa un album cu piese ABBA reinterpretate

Cher a anunţat că va lansa un album cu coveruri ABBA, în timp ce joacă în sequel-ul "Mamma Mia! Here We Go Again", musical inspirat de celebra formaţie suedeză, informează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 72 de ani a spus că după ce a cântat "Fernando" a crezut că este "distractiv să facă un album cu cântece ABBA", "aşa că l-am făcut", a declarat ea în emisiunea "Today" de la NBC. Artista a precizat că albumul nu este în maniera ABBA şi nu a dezvăluit lista pieselor sau data de lansare a albumului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Albumul ar fi primul material de studio al lui Cher de la "Closer to the Truth", din 2013. Cher s-a bucurat de o renaştere a carierei în anii 1990 şi deţine recordul pentru cel mai mare decalaj dintre piesele aflate pe prima poziţie în topurile americane pentru aproape 25 de ani. Ea s-a concentrat în ultimii ani pe show-uri susţinute în Las Vegas. Nu a mai avut o apariţie în film de când şi-a împrumutat vocea unui leu în filmul din 2011 "Zookeeper". În "Mamma Mia! Here We Go Again", Cher o interpretează pe mama lui Meryl Streep. Ea a declarat pentru revista People că a fost fericită să joace acest rol în sequel - chiar dacă este cu trei ani mai mare decât partenera ei din film. Cher (Cherilyn Sarkisian LaPiere), născută pe 20 mai 1946, este cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană de orgine armeană. După ce a devenit cunoscută în 1965 ca parte a duoului pop-rock Sonny & Cher, a reuşit să îşi construiască şi o carieră solo de succes. Cu o activitate de peste 50 de ...