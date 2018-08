Chiar daca avea doar 14 ani, cu frumusetea ei l-a innebunit pe barbatul care i-ar fi putut fi tata. Disperat, individul a rupt hainele de pe ea si a violat-o la marginea Iasului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Caz incredibil la Iasi, dupa ce o copila de 14 ani a fost violata de catre un individ care i-ar fi putut fi tata • Copila a fost plimbata pe la mai multe terase, iar la un moment dat a fost pacalita de individ si dusa intr-un lan de porumb • Acolo a fost tinuta de gura, dezbracata si violata cu salbaticie • Ulterior, adolescenta a oprit pe strada o femeie careia i-a povestit prin ce a trecut • Politistii au deschis un dosar penal si l-au arestat pe individ pentru 30 de zile O adolescenta in varsta de 14 ani a fost violata intr-un lan de porumb de un barbat mai in varsta cu 34 de ani decat ea. Grozavia s-a petrecut vineri, pe 17 august, in satul Horlesti din comuna Miroslava. Minora este de loc din comun ...