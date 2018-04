China a construit un turn imens ca sa elimine poluarea. Cum functioneaza

Turn poluare China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit World Health Organization, China are cel mai poluat aer din lume. Pe de alta parte, China este fruntasa cand vine vorba de sursele interne de energie regenerabila, precum cea solara si eoliana, iar acum s-a gandit la o solutie si pentru aerul poluat. De-a lungul timpului, chinezii au mai incercat sa rezolve aceasta problema. In 2016, un studio de design a venit cu un proiect numit Smog Free Tower, o structura de aproximativ 7 metri, care putea purifica 30.000 de metri cubi de aer pe ora. Principul era unul interesant, dar nu reusea sa faca fata poluarii masive din China. In acelasi an, guvernul chinez a venit cu o idee mai eficienta – un purificator imens de 20 de etaje, care puri ...