China a dezvoltat un avion hipersonic care va parcurge distanta Beijing-New York in doua ore

O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane si tone de incarcatura, relateaza Agerpres, citand EFE. "Va avea nevoie de doua doua ore pentru a parcurge distanta intre Beijing si New York la o viteza supersonica", a explicat echipa condusa de Cui Kai de la Academia de Stiinte din China intr-un articol stiintific preluat de ziarul South China Morning Post. In prezent, un avion de pasageri are nevoie de aproximativ 14 ore pentru a parcurge cei 11.000 de kilometri care separa cele doua metropole. Denumit I-pla ...