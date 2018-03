China are primul doctor robot din lume! A luat examenul si trateaza pacientii care vin la spital

Assistant Doctor AI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); China are primul doctor robot din lume. Nu este o gluma, e vorba despre cel denumit "Assistant Doctor AI", un robot care a reusit sa treaca un examen teoretic pentru a fi doctor. Acesta poate fi gasit in provincia Anhui, acolo unde primeste pacienti carora le pune diagnostic si le da retete. Mai mult, robotul poate avea acces la diagnosticul pus de alti doctori si de asemenea la retetele prescrise de acestia. Directorul spitalului spune ca, uneori, foloseste robotul pentru a verifica munca celorlalti doctori, lucru ce cu siguranta va duce la relatii tensionate intre robot si colegii sai :) China este una dintre tarile cel mai avansate din punct de vedere tehnic, in special in ceea ce ...