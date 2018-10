China ironizeaza administrația Trump: ’Daca sunt cu adevarat ingrijorati ca telefoanele Apple sunt interceptate, atunci pot trece la Huawei’

Ministerul de Externe chinez are câteva sfaturi pentru administraţia americană dacă aceasta este îngrijorată de interceptarea din străinătate a iPhone-urilor preşedintelui Donald Trump: să folosească în loc un telefon Huawei sau pur şi simplu să rupă complet legăturile cu lumea, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Replica a venit după ce New York Times a scris că spionii chinezi şi ruşi l-au interceptat deseori în secret pe Trump atunci când acesta a folosit telefoane Apple nesecurizate pentru a sta de vorbă cu diferiţi prieteni."Citind articolul, am senzaţia că astăzi în SUA sunt unii oameni care fac tot posibilul pentru a câştiga Oscarul pentru cel mai bun scenariu", a spus joi, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying.Astfel de articole sunt "dovada că New York Times fabrică ştiri false", a spus ea, adăugând două sugestii care par să facă referire la administraţia Trump."Dacă sunt cu adevărat îngrijoraţi că telefoanele Apple sunt interceptate, atunci pot trece la Huawei", a afirmat ea, făcând referire la cel mai mare producător de telefoane mobile din China."Dacă tot nu se simt confortabil, atunci pentru a avea un dispozitiv pe deplin securizat, pot înceta să mai folosească orice dispozitiv de comunicare modern şi să taie toate legăturile cu lumea", a declarat purtătoarea de cuvânt.New York Times a relatat că Trump a fost atenţionat în mod repetat de consilieri că discuţiile sale de pe telefoanele mobile nu sunt sigure, dar preşedintele refuză să renunţe la ele.Potrivit unor oficiali citaţi de cotidianul american, China are o abordare sofisticată pentru interceptarea convorbirilor telefonice ale preşedintelui american şi încearcă să se folosească de informaţiile obţinute astfel pentru a afla cum gândeşte Trump, de cine ascultă şi cum poate fi influenţat.Huawei şi alte companii chineze sunt sub supraveghere în SUA, unde lideri ai agenţiilor de informaţii şi alte voci şi-au exprimat îngrijorarea că aceste grupuri sunt dependente de guvernul chinez şi de Partidul Comunist, crescând astfel riscul de spionaj.Comitetul Naţional Democrat din SUA i-a atenţionat pe candidaţii Partidului Democrat la alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie să nu folosească dispozitive de la Huawei sau ZTE, un alt producător major chinez din domeniul telecomunicaţiilor.Departamentul american al Apărării a încetat să mai vândă telefoane mobile şi modemuri produse de Huawei şi ZTE în magazine din bazele sale militare, invocând potenţiale riscuri de securitate.