China planuieste sa elimine autoritatea de reglementare a mass media, pentru ca guvernul sa obtina mai mult control asupra industriei

China plănuieşte să elimine autoritatea de reglementare a industriilor de media şi divertisment şi să o înlocuiască cu un nou organism, aflat sub un control mai strict al Partidului Comunist, scrie hollywoodreporter.com. Propunerea pentru această modificare a fost dezvăluită marţi, într-un nou set de documente prezentate în Congresul Naţional al Poporului Chinez, pentru a fi deliberate în această săptămână. Această propunere presupune eliminarea autorităţii State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT) şi înlocuirea cu un nou organism care operează la nivelul Consiliul de Stat al Republicii Populare Chineze. Potrivit agenţiei de presă chineze Xinhua, organismul aflat în subordinea Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze va fi responsabil, între altele, cu elaborarea de politici şi măsuri pentru managementul posturilor de radio şi televiziune şi cu implementarea acestora, precum şi cu promovarea reformei instituţionale în aceste sectoare, importarea de programe de radio şi TV şi facilitarea dezvoltării sectoarelor la nivel global. Această propunere face parte dintr-un plan de schimbare mai larg al guvernului, care are scopul de a elimina birocraţia, crescând rolul central al preşedintelui Xi Jinping şi conducerea partidului în toate aspectele legate de elaborare a politicilor. Duminică, parlamentul a votat o serie de amendamente constituţionale, inclusiv pe cel care înlătură limitele mandatului prezidenţial. Astfel, preşedintele chinez Xi Jinping v ...