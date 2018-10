China, pod de 55 de kilometri in 9 ani! Romania, pod de 2 kilometri in trei ani! Cum arata cel mai lung pod din lume - VIDEO

China vs Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); China a inaugurat oficial, marti, cel mai lung pod peste mare din lume, care leaga China continentala de teritoriile semi-autonome Hong Kong si Macao, informeaza CNN. Podul rutier are o lungime de 55 de kilometri si a fost terminat in noua ani. Lucrarea este un element cheie in infrastructura asa-numitei Grater Bay Area, o zona economica de 56.500 de kilometri patrati din sudul Chinei, ce cuprinde 11 orase cu o populatie totala de 68 de milioane de oameni. Podul permite scurtarea timpului de calatorie intre Hong Kong si zona meropolitana Pearl River Delta (Greater Bay), la doar trei ore cu masina. Soferii din Hong Kong au nevoie, pentru a trece podul, de un permis special. Criticii proiectului sustin ...