Chinezii de la Huawei au copiat Apple pana au reusit sa ajunga pe locul doi in lume la vanzari

Conform celui mai recent studiu publicat de Gartner, victoria celor de la Huawei in fata Apple a devenit cat se poate de clara si, cel mai probabil, ireversibila, scriu cei de la Playtech.ro. Apple s-a aflat pe pozitia a doua in clasamentul global al producatorilor de smartphone-uri de aproape un deceniu. Se pare insa, ca pozitia pe podium a americanilor este amenintata din ce in ce mai serios de catre producatorii asiatici. Samsung continua sa se afle pe primul loc si in al doilea trimestru din 2018, dar locul doi a ajuns sa fie ocupat de Huawei, in timp ce Apple primeste medalia de bronz. Primele speculatii conform carora Apple nu se mai afla pe locul doi in top au aparut in urma cu aproximativ o l ...