Chinul prin care au trecut sotia lui Nelu Ploiesteanu si baiatul lor care tocmai a murit: Ce drama a trait biata femeie, de ce a murit baiatul:

Sotia lui Nelu Ploiesteanu a trecut printr-un mare chin timp de 32 de ani cat si-a ingrijit fiul bolnav fix ca pe un bebelus. Mihaita s-a stins din viata insa, zilele trecute, o veste soc pentru artist si pentru sotia lui.

Chinul prin care a trecut sotia lui Nelu Ploiesteanu, Elena, timp de 32 de ani, e greu de descris in cuvinte. Femeia si-a ingrijit fiul, pe Mihaita, care s-a stins zilele trecute, ca pe un copil mic. Tanarul era imobilizat la pat din primele luni de viata, el fiind diagnosticat cu tetrapareza spastica si encefalopatie.

“Mihaita a venit pe lume perfect sanatos, dar un banal vaccin i-a cauzat suferinta. De la varsta de doua luni are tetrapareza spastica si encefalopatie. N-am vrut sa-l operam, pentru ca puteam sa-l pierdem. La noi in casa nu se foloseste cuvantul handicap. Cand eu nu sunt acasa, baiatul nu mai vrea sa manance, nu mai vrea sa bea ceai. Dar eu nu prea plec de acasa. Vara plecam la munte, din aprilie si pana in octombrie. De 26 de ani dorm cu el. Il iau in brate, iar el se simte in siguranta. Daca Dumnezeu mi-a dat crucea asta, o duc, ce pot sa fac?!”, declara sotia lui Nelu Ploiesteanu la WOWbiz, in 2013.

“Am fost cel mai bucuros om din lume cand a venit pe lume. Era al cincilea copil si singurul meu baiat. Nu vreau sa se inteleaga gresit, n-am nevoie de nimic de la nimeni. Pentru sotia mea este foarte greu. Ea nu a mai iesit din casa de 26 de ani. Mihaita este dependent de ea, dar nu s-a plans niciodata. Bineinteles ca n-a mai avut nicio vacanta de 26 de ani. I-am depistat boala foarte devreme, i-am adus un frigider de medicamente, dar nu l-au putut ajuta mai mult decat atat. Oricum, mie nu mi-a fost niciodata rusine cu baiatul meu. Este tintuit la pat de 26 de ani, dar e bibeloul familiei noastre”, declara maestrul Ploiesteanu in platoul WOWbiz, tot in 2013.

Si apropiatii stiau despre chinul prin care a trecut sotia lui Nelu Ploiesteanu

Tratamentul lui Mihaita era foarte costisitor, dupa cum declarau ambii parinti, asta pentru ca medicamentele care-i erau necesare nu erau compensate. Despre chinul prin care a trecut sotia lui Nelu Ploiesteanu, stiu si apropiatii lor. “De 27 de ani, Elena nu a iesit din casa nici sa ia o paine. Tot timpul si-l petrece doar cu fiul ei, Mihaita, care are o boala fara leac. S-a chinuit foarte mult cu el, a umblat prin doctori, i-a luat cele mai noi medicamente, chiar si din America aduse, doar ca sa mai amelioreze starea lui. La un moment dat avea un frigider plin cu medicamente. Pe zi, tratamentul costa in jur de 100-200 de lei”, ne-a declarat un apropiat al familiei, in urma cu cativa ani.

Chinul prin care a trecut sotia lui Nelu Ploiesteanu a luat sfarsit zilele trecute cand Mihaita, fiul lor, s-a stins din viata.

