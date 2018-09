Chirila, dezgustat de „personalitatile” care o elogiaza pe Firea: „Ea nu este altceva decat o parte a mafiei din Ilfov”

Tudor Chirila publica un mesaj dur la adresa „personalitatilor” care au semnat scrisoarea de elogiere a activitatii Gabrielei Firea. El afirma ca „Firea nu este altceva decat o parte a mafiei din Ilfov care incearca sa faca surf pe valul de antipatie pentru mafia de Teleorman”.

„Cine spunea ca artistii nu se implica in politica? Iata mai jos o lista a rusinii, din punctul meu de vedere, a unor artisti, fosti sportivi, directori de teatre, actori, etc. care, impulsionati (probabil) de aparatul de PR al celui mai slab primar din istoria post decembrista a Bucurestiului, n-au avut nicio problema sa-si declare sustinerea fatisa pentru incompetenta. E nasol cand dragostea pentru putere – caci sa fii director de institutie inseamna un pic de putere si sentimentul ca institutia e feuda ta – ajunge sa te orbeasca atat de tare incat sa fii in stare sa te minti ca traiesti intr-un oras care se dezvolta cand adevarul este ca se prabuseste. Gabriela Firea nu este alcteva decat o parte a mafiei din Ilfov care incearca sa faca surf pe valul de antipatie pentru mafia de Teleorman. Sigur ca artistilor semnatari n-o sa le reproseze nimeni amestecul intr-o lupta politica asa cum postacii PSD o fac adesea pe paginile celor care indraznesc sa critice Mafia”, a scris Chirila pe Facebook.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a facut publica pe Facebook o scrisoare de sustinere a sa semnata de academicieni si artisti, care elogiaza activitatea sa de edil si climatul de liniste si echilibru pe care l-a instaurat, documentul facand referire la „contextul actual, in care se produc ingrijoratoare derapaje de la etica si moralitatea publica, derapaje care pot produce grave distorsiuni in aprecierea obiectiva a valorii reale a activitatii desfasurate” de aceasta, iar concluzi este ca „ceea ce s-a realizat trebuie aparat, iar judecata obiectiva nu trebuie inlocuita cu judecata preferentiala”. In replica, Firea le multumeste, spunand ca gestul lor ii intareste convingerea ca romanii nu pot fi pacaliti la nesfarsit prin manipulare.

„Le multumesc din suflet personalitatilor care au transmis un mesaj de sustinere pentru activitatea mea. In aceste zile in care se spune ca ma bat singura pentru etica, principii, onestitate in politica si administratie, gestul acestor personalitati imi intareste convingerea ca romanii nu pot fi pacaliti la nesfarsit prin manipulare”, scrie Firea, dupa care face public continutul scrisorii si lista semnatarilor.

„La doi ani de la preluarea mandatului de Primar General al Municipiului Bucuresti de catre doamna Gabriela Firea, in contextul actual, in care se produc ingrijoratoare derapaje de la etica si moralitatea publica, derapaje care pot produce grave distorsiuni in aprecierea obiectiva a valorii reale a activitatii desfasurate, consideram de datoria noastra sa mentionam faptul ca suntem o echipa si impreuna am pus bazele multor proiecte importante pentru bucuresteni. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca am avut langa noi un om care apreciaza la adevarata valoare munca noastra. Doamna Gabriela Firea a avut inca din primele zile de mandat o viziune clara in ceea ce priveste viata culturala si sportiva a Capitalei. Bilantul de la jumatatea mandatului este extrem de pozitiv si rezultatele obtinute sunt peste asteptari, datorita atentiei speciale cu care au fost create conditiile necesare actului artistic. Institutiile de arta si cultura din Bucuresti au beneficiat, in acesti doi ani, de bugete generoase in contextul proiectelor propuse si a investitiilor programate”, scriu semnatarii scrisorii, care este postata pe contul de Facebook al Primarului General.

In scrisoare se afirma ca „s-au finalizat lucrarile de consolidare a teatrelor: Evreiesc de Stat si Ion Creanga si ca au fost demarate procedurile pentru consolidarea cladirilor care adapostesc teatrele: Mic si Nottara”, schemele de personal au revenit la dimensiunea normala, peste 150 de actori tineri au fost angajati in teatrele bucurestene, iar „la initiativa doamnei primar general au fost infiitate institutii noi de cultura, spre exemplu: Teatrul Dramaturgilor Romani, Centrul Cultural – Lumina, Centrul Cultural – Dinu Lipatti”.

De asemenea, dupa trei ani de depozitare in conditii improprii, in martie 2017, obiectele si cartile de patrimoniu ale Muzeului National al Literaturii Romane au fost prezentate publicului bucurestean intr-o formula moderna si interactiva, mai spun semnatarii scrisorii, care remarca si „o schimbare majora in relatiile dintre managerii institutiilor de cultura si arta”.

„Proiectele pentru Centenar au fost discutate si elaborate impreuna, am proiectat pentru anul viitor un Festival al teatrelor bucurestene si o revista de specialitate, am avut intalniri lunare in care am dezbatut problemele comune si am cautat modalitati optime de rezolvare. S-au propus modificari legislative si, pentru prima oara, demersurile noastre au fost ascultate si sprijinite. A fost creat cadrul optim pentru realizarea unor viitoare coproductii si parteneriate. Exemplu: Teatrul de Comedie si Muzeul Literaturii , Teatrul Mic si Teatrul Odeon”, mai scriu sustinatorii lui Fire, penttru care, totusi, „cea mai importanta realizare pe care doamna Primar General a determinat-o, a fost instaurarea unui climat de liniste si echilibru, in care sa nu existe vreo grija pentru subventia necesara sau vreo interventie care sa cenzureze in vreun fel produsul cultural-artistic”.

„Aceste valori obtinute cer continuitate! Sunt prevazute, in urmatorii doi ani, proiecte importante cultural-artistice. Ele trebuie continuate si finalizate. Orice pertubare a unui drum solid, care se indreapta catre o directie justa, este o mare eroare. Ceea ce s-a realizat trebuie aparat, iar judecata obiectiva nu trebuie inlocuita cu judecata preferentiala. Perfomantele doamnei Primar General, Gabriela Firea, dupa doar doi ani de mandat, trebuie respectate, aparate si continuate”, este concluzia scrisorii.

Drept semnatarti sunt indicati Silviu Anghelescu, profesor universitar, Alexandru Arsinel, director Teatrul de revista Constantin Tanase, Alice Barb, director Centrul Cultural, Dinu Lupatti, Marius Bodochi, Gelu Colceag, director Teatrul Mic, George Costin, director Centrul Cultural Lumina, Ioan Cristescu, director Muzeul National al Literaturii Romane, Monica Davidescu, Mircia Dumitrescu, membru al Academiei Romane, Victor Ioan Frunza, regizor, Felicia Filip, director Opera Comica pentru copii, Adrian Gazdaru, director Teatrul Excelsior, Horia Garbea, director Teatrul Dramaturgilor Romani, Lucian Ghimisi, director ARCUB, Sanda Ladosi, director adj, Circul Metropolitan Bucuresti, Elisabeta Lipa, presedinte Federatia Romana de Canotaj, Adrian Majuru, director Muzeul Municipiului Bucuresti, George Mihaita, director Teatrul de Comedie, Vasile Muraru, director artistic al Teatrului de Revista, Constantin Tanase, Ilie Nastase, Beatrice Rancea, regizor, Eugen Simion, membru al Academiei Romane, Chris Simion, Maya Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, Bogdan Stanoevici, director Circul Metropolitan Bucuresti, Constantin Balaceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, Gabriela Szabo, director general al Clubului Sportiv al Municipiului Bucuresti, Cristian Sofron, director Teatrul Odeon, Aurelian Temisan, Razvan Theodorescu, academician, presedintele Comisiei pentru realizarea Centenarului in Municipiul Bucuresti, Lucia Verona, dramaturg.

