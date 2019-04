Chirurgul care face minuni la Spitalul Sf. Maria din Iasi vine la BZI LIVE. Dr. Sidonia Susanu va prezenta o metoda terapeutica cu rezultate exceptionale in tratamentul arsurilor la copil

emisiune BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 3 aprilie 2019, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent un invitat special. De aceasta data invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este din domeniul medical. Medicul chirurg Sidonia Susanu este coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastica si Reconstructiva la Spitalul Sf. Maria din Iasi. In prima parte a emisiunii chirurugul care isi petrece majoritatea timpului in sala de operatie, multe dintre interventiile chirurgicale avand o durata de este 10 ore, dr. Sidonia Susanu va vorbi despre un tratament cu rezultate foarte bune in tratarea arsurilor la copil. De asemenea, pe parcursul emisiunii vor fi discutate si aspecte legate de tratamentul copiilor cu malformatii congen ...