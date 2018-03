Chivu intervine in scandalul de la FRF! Ce spune despre Razvan Burleanu

Cristi Chivu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul capitan al Nationalei, Cristi Chivu a declarat la Sibiu, intr-o conferinta de presa, ca atitudinea pe care actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, o are in campania interna este incorecta deoarece a deturnat discutia si s-a ajuns la discutii despre scandaluri in loc sa se discute despre solutiile de care fotbalul romanesc are nevoie. "Din pacate sunt oameni care, odata ce au ajuns la putere, tin cu tot dinadinsul sa ramana pe un scaun, desi probabil sunt depasiti de acest fenomen. Ei recurg la astfel de lucruri care nu au legatura reala cu fotbalul, dar el (Ionut Lupescu n.r.) se astepta la asta, il vad linistit calm. Cred ca lucrurile trebuiau sa se faca altfel ...