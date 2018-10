Chris Evans renunta la rolul din "Avengers"

Chris Evans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chris Evans a fost Captain America in ultimii opt ani, insa a decis ca e vremea pentru o schimbare. Evans i-a dat viata lui Captain America in nu mai putin de 10 filme, incepand cu pelicula ,,Captain America: The First Avenger”. BBC scrie ca actorul tocmai a incheiat filmarile pentru cel de-al patrulea film din seria ,,Avengers” si a scris pe Twitter ca ,,a fost o onoare” sa-l poata interpreta pe Steve Rogers (n.r. Captain America) pentru ultima data. Decizia pare sa fi fost luata de actor si nu de creatorii francizei, de vreme ce Evans a facut aluzii si la inceputul anului ca s-a plictisit de rolul din ,,Avengers”. Atunci, Evans spunea intr-un interviu pentru A ...