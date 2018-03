Chris Evert si Patrick McEnroe, doua legende ale tenisului, critici la adresa Simonei Halep: "Vad o lipsa de profesionalism"

Chris Evert si Patrick McEnroe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a fost invinsa in semifinala Indian Wells de Naomi Osaka, iar acest lucru a atras asupra ei multe critici, chiar din partea lui Patrick McEnroe si Chris Evert, doi dintre cei mai cunoscuti tenismeni. Chris Evert si Patrick McEnroe au declarat ca prestatia Simonei Halep a fost una foarte slaba si ca nu asa ar fi trebuit sa se comporte, in pozitia in care se afla sprotiva romanca. ”Vad o lipsa de profesionalism din partea Simonei Halep”, a declarat Patrick McEnroe despre meciul Simonei impotriva lui Naomi Osaka. Chris Evert a marturisit la randul ei ca nu i se pare normal cum s-a prezentat Simona. ”Un lider mondial nu se comporta asa”, ...