Chris Terhes, atac la Rareș Bogdan: Este HALUCINANT sa vezi un astfel de candidat

Chris Terhes, candidat din partea PSD la alegerile europarlamentare lansează un atac la Rareș Bogdan, cap de listă al PNL. Terhes se declară uluit de afirmațiile lui Rareș Bogdan conform cărora în ”democrație hoții stau la pușcărie”.

Rares Bogdan a spus ca "in democratie hotii stau la puscarie". Pai si in regimurile totalitare hotii stau la puscarie. Si nu doar hotii. Mergand dupa logica lui Rares Bogdan, cu cat sunt mai multi in puscarie cu atat e tara mai democratica.

Ca traitor de peste 16 ani in cea mai puternica democratie vestica va spun ca democratia nu are legatura cu cine sta in puscarie ci cu modul de tratare al cetateanului de catre stat. Intr-o democratie omul e in centru iar statul il deserveste, in timp ce in celelalte regimuri politice, statul il calca in picioare pe om pentru ca drepturile omului sunt un lux, cum a spus ministra Pruna.

Este halucinant sa vezi candidati care cer voturile romanilor sa-i reprezinte in Parlamentul European si sa nu aiba minim habar despre ce e democratia.