Chuck Norris a ramas doar o amintire! Barbat, luat ostatic de talibani si-a impuscat rapitorii, a ucis sapte si a fugit cu masina lor!

Un afgan luat ostatic de talibani a reusit sa scape dupa, in timpul rugaciunii, l-a dezarmat pe unul dintre rapitori, apoi a deschis focul, ucigand sapte dintre ei si ranind alti 18, releva mai multe surse, citate de AFP. Awal Khan, in varsta de 36 de ani, a fost rapit miercuri impreuna cu un politist pe o strada din Paktika, o provincie extrem de instabila din estul tarii, controlata de talibani, a precizat adjunctul responsabilului local cu securitatea, Abdul Rauf Masood. Potrivit sursei citate, politistul a fost ucis, iar Awal Khan a fost dus intr-o casa din districtul Gomal. Peste cateva ore, profitand de faptul ca rapitorii erau la rugaciunea de dupa-amiaza, ostaticul - in ciuda faptului ca era incatusat - i-a luat arme unu ...