Ciclistul de 23 de ani care a suferit un stop cardiac in timpul cursei Paris-Roubaix a murit la spital - VIDEO

Rutierul belgian Michael Goolaerts, care duminica a participat la cursa clasica de ciclism Paris-Roubaix, a decedat duminica seara la spitalul din Lille, la cateva ore dupa victoria slovacului Peter Sagan, relateaza AFP. Duminica dupa-amiaza, Goolaerts (23 ani) a fost gasit fara suflare in al 20-lea din cele 29 de sectoare pavate ale cursei, fiind transportat de urgenta cu elicopterul la Lille. ''Cu o tristete inimaginabila trebuie sa va comunicam decesul alergatorului si prietenului nostru Goolaerts'', a anuntat echipa ciclistului, Verandas Willems. ''El a murit duminica seara, la ora 22,40, la spitalul din Lille, in prezenta familiei sale si a apropiatilor, la care ne gandim acum. El a decedat in urm ...