Ciclonul care a facut ravagii in Grecia a ajuns si in Romania! Meteorologii au intrat in alerta

Ciclonul Zorbas a ajuns si in Romania dupa ce in Grecia a facut ravagii, potrivit meteorologilor. Ciclonul Zorbas, cea mai mare furtuna din Marea Mediterana a ajuns si in Romania. In Grecia, ciclonul a facut ravagii in Atena, insula Zakyntos, Zona Elena si in mai multe regiuni. Ministerul Afacerilor Externe a avertizat cetatenii romani care se afla sau tranziteaza Grecia. In Dobrogea, meteorologii au emis cod galben de vant puternic, rafale de pana la 65 de km. Vantul prezinta intesificari si in Zona Munteniei, Baragan si Muntii Banatului. Temperaturile au scazut drastic in comparatie cu ziua de sambata. Intensificari de vant vor avea loc si pe parcursul zilei de luni. Meteorologii ...