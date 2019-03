Cifra destinului. Cum se calculeaza si care este semnificatia. Detalii foarte importante despre viata ta

Cifra destinului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cifra destinului este suma cifrelor din data de nastere – redusa la o singura cifra. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2. Cifra destinului este unica pentru fiecare persoana si este ca o amprenta energetica a sa in Univers. Conform numerologilor, cifra destinului spune foarte multe despre viata unei persoane. Cifra destinului #1 Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara voia lor, in anumite cercuri. Sunt considerate persoane norocoase. Au un spirit sanatos intr-un corp sanatos. In cercurile lor de prieteni se impun rapid ca lideri si sefi. De vreme ce pot vedea cu claritate viitorul is ...