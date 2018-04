Cifre INGRIJORATOARE: Populatia Romaniei se confrunta cu SCADERI DRASTICE, de la luna la luna

Populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat în februarie, când s-au pierdut 10.137 de locuitori, mai mulţi decât în aceeaşi lună a anului trecut, această situaţie fiind generată în principal de o reducere a natalităţii, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie NEWS.RO.

E mare păcat! Ce este interzis să faci azi, în Duminica Tomii

Prin comparaţie, în februarie 2017, sporul natural negativ a fost de 9.693 de persoane.

În februarie 2018 s-au născut 12.691 de copii, cu 4.437 mai puţini decât în ianuarie 2018 şi cu 325 mai puţini decât în februarie 2017.

Totodată, s-au înregistrat 22.828 decese, cu 795 mai puţine decât în luna ianuarie 2018 şi cu 119 mai multe faţă de luna februarie 2017.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în februarie 2018 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 94 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 11 mai puţine decât în urmă cu un an.

Citeşte şi: Cioloş intervine în FORŢĂ, după relansarea în politică: Ce ministru a intrat ÎN COLIMATORUL fostului premier - 'Puterea ÎMBATĂ uneori...'

În luna februarie 2018, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.095 căsătorii, cu 479 mai multe decât în luna ianuarie 2018. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.909, cu 2.156 mai multe decât în luna ianuarie 2018.

Populaţia României a scăzut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decât în anul anterior, în special ca urmare a scăderii natalităţii.

Citeşte şi: Ministrul Muncii, anunţ ŞOCANT în scandalul salariilor: 'Bugetul de stat NU ÎŞI PERMITE aceste creşteri...'

În 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane.