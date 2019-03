Cifre TERIFIANTE privind cancerul. Va face un numar URIAS de victime in 2019

cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circa 1,4 milioane de decese cauzate de cancer ar urma sa survina in 2019 in Uniunea Europeana (UE), potrivit estimarilor cercetatorilor publicate astazi, relateaza AFP. Acestia prevad de asemenea ca rata de mortalitate din cauza cancerului de san va scadea cu 9% la nivelul intregii Uniuni Europene comparativ cu 2014, cu exceptia Poloniei, se arata intr-un articol detaliat aparut in revista Annals of Oncology. Lipsa somnului poate duce la aparitia cancerului. Avertismentul medicilor Dintre cele sase tari cu cel mai mare numar de locuitori din UE, in Marea Britanie se asteapta cea mai importanta scadere a numarului de decese provocate de cancerul de san (-13% din 2014), urmata de Franta (-10%), Germania (-9% ), ...