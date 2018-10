Cifrele care ar trebui sa ne ingrijoreze: Romania sta mandra pe toboganul euroscepticismului

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză de pe site-ul gandul.info pe tema recentului raport al Parlamentului European care relevă date îngrijorătoare în ceea ce privește nivelul euroscepticismului, un fenomen care pare să ia amploare și în țara noastră.

Gândul:

Conform ultimului raport al Parlamentului European, doar jumătate dintre românii intervievaţi - 49% - consideră că statutul de membru al ţării noastre în Uniunea Europeană este un lucru bun, 27% sunt indiferenţi (!) şi 21% (!) îl consideră chiar un lucru rău.

- Însă, începând cu anul 2015 şi până în septembrie 2018, are din nou loc o scădere accentuată până la un minim istoric pentru România: 45% în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani şi 53% în rândul celor cu vârsta între 25 - 39 de ani - considerând că este un lucru bun statutul de membru UE al României.

Ziarul Financiar:

Guvernul a decis majorarea sala­riului minim de la 1 noiembrie şi nu de la 1 ianuarie 2019, cum fusese stabilit anterior. „Este o măsură populistă şi stupidă de tipul «Vă mai dau 100 de lei», care nu creşte bunăstarea nimănui, dar accentuează răul care se face mediului de afaceri de la o vreme încoace. O salarizare diferenţiată pentru cei cu studii superioare şi vechime este şi discrimi­na­torie pentru că, în această zonă, nu contează studiile, ci ce face omul“, comentează Cristian Pârvan, preşedintele PIAROM (Patronatul Investitorilor Autohtoni).

Guvernul a produs stupoare anunţând, săp­tă­mâna trecută, creşterea în avans a sala­riului minim pe economie, de la 1 noiembrie, de la un salariu minim brut actual de 1.900 de lei până la 2.080 de lei. Astfel, salariul minim net va creşte de la 1.162 de lei la 1.263 de lei.

În plus, cei cu vechime de peste 15 ani şi cei cu studii superioare vor avea un salariu minim dife­renţiat. Aceste categorii primesc, de la 1 noiem­brie 2018, un salariu minim brut de 2.350 de lei, ceea ce le aduce un plus de 251 de la faţă de actualul salariu minim net. Potrivit calculelor ZF, din cei 1,5 milioane de salariaţi care câştigă minimul pe economie, circa 300.000 au studii superioare. De asemenea, potrivit calculelor ZF, impactul bugetar ar urma să fie un plus de aproximativ 500 mil. lei la buget, până la finalul anului. Salariul minim brut pe economie ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie 2019 - aşa era planul guvernului - până la 2.050 de lei. (Mai multe detalii AICI