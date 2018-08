Cinci copii din Galati, raniti dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei, intr-un parc

Cinci copii, cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, au fost raniti, miercuri, in localitatea Roscani, in timp ce se jucau intr-un parc, in care a intrat o masina scapata de sub control de soferul care s-a dovedit ulterior ca avea o alcoolemie de 0,99 la mie in aerul expirat, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin.