Cinci dezinformari si minciuni cu care Dancila a aparat in PE guvernul PSD, cel "iubit de popor"

Cine a ascultat-o, miercuri, pe Viorica Dancila, in plenul Parlamentului European, a putut sa afle ca Romania este o tara in care milioane de oameni au fost interceptati pe baza unor protocoale ilegale, ca foarte multe dosare din justitie au fost rod al santajului si ca protestatari violenti au atacat Guvernul in 10 august.