Cinci elevi creativi din Constanta, selectati sa reprezinte Romania la Finala Europeana a competitiei Sci-Tech Challenge 2018 din Bruxelles

„Am fost încântată de echipa pe care am avut-o, oameni extrem de receptivi, cu care am împărtășit idei multiple și am lucrat cu drag. Mi-a plăcut mult faptul că fiecare s-a mobilizat și, deși eram în crizei de timp, am reușit 56 punem totul cap la cap. Consider că pentru mine a fost o experiență interesanto, o zi petrecută productiv, din care am avut ce să învăț și mă bucur că am avut ocazia să iau parte la o competiție care solicită o viziune pentru viitor, care dezbate teme reale și îți cere să cauți soluții", a declarat Sonia Cornea, eleva la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța .