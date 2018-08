Cinci jandarmi sunt cercetati de Parchetul Militar dupa ce au aparut intr-un videoclip al manelistului Dani Mocanu - VIDEO

Jandarmi in videoclipul lui Dani Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi al judetului Dambovita - Detasamentul Mobil de Interventie (structura anti-terorista) sunt cercetati de Parchetul Militar din Bucuresti, dupa ce anul trecut au aparut intr-un videoclip filmat de manelistul Dani Mocanu. Potrivit IJJ Dambovita, jandarmii respectivi au avut aprobare pentru a aparea in videoclip, dar in anumite conditii, cum ar fi aceea de a nu aparea insemnele institutiei. Cu toate acestea, cererea de a aparea in videoclip a fost transmisa si aprobata verbal, si nu in scris. Citeste si: Noi angajari in cadrul Jandarmeriei iesene La IJJ Dambovita nu exista nicio solicitare in acest sens si niciun act inche ...