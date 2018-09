Cinci momente cand omenirea a fost la un pas de Apocalipsa

Apocalipsa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anual mai apare cate o stire cu iz de senzational care ne anunta ca apocalipsa va sosi curand. Din fericire si deloc imprevizibil, nu se intampla nimic. Totusi, pe parcursul istoriei, omenirea a fost pusa de mai multe ore in pericol de disparitie, iar cauzele sunt care mai de care mai diverse. Cei de la Ranker au realizat o lista cu acele dati cand noi sau stramosii nostri am fost in pericol de a disparea complet de pe Pamant. De la epidemii de gripa la eruptii de vulcan, oamenii au reusit sa razbata si sa supravietuiasca. Ciuma neagra care a decimat sute de milioane de oameni Epidemia de ciuma neagra din secolul 14 a fost una din cele mai mari din istoria umanitatii. Atunci cand a lovit, au murit in jur ...