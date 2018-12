Cinci obiceiuri zilnice care arata ce fel de om esti. Al 4-lea te va da mereu de gol

fel de om google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiecare dintre noi este diferit, iar acesta este un lucru complet normal. Ei bine, diferentele dintre noi nu sunt dictate doar de modul in care actionam in anumite situatii, ci si de obiceiurile zilnice pe care le avem fiecare dintre noi. Studiile arata ca felul in care oamenii se comporta in materie de activitati simple si zilnice are o importanta legatura cu firea lor. Iata ce spun obiceiurile tale despre personalitatea ta: Obiceiurile alimentare 1. Daca mananci incet si mesteci pe indelete, stii cum sa apreciezi viata si esti obisnuit sa tii totul sub control. 2. Daca mananci repede, te concentrezi la o singura sarcina, esti nerabdator, ambitios si deschis la noi experiente. 3. Daca iti place sa incerci ...