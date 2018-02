Cinci romani, spargatori de case in Colchester. Identificati dupa ce o femeie le-a fotografiat masina cu care operau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci barbati, toti din Romania, au spart o casa in Colchester de unde au plecat cu mai multe bunuri. Fiica victimei, care trecuse in acea zi pe langa casa mamei sale avusese prezenta de spirit sa fotografieze masina si pe cei cinci care i s-au parut suspecti, scrie Daily Gazette. Fotografia, in care se vedea si numarul de inmatriculare al masinii, s-a dovedit apoi vitala pentru capturarea infractorilor. Fabian George, de 31, Bogdan Craciun, 23 de ani, Ghenadie Potlog, de 24 de ani, Petru Gogu, 21 si Sorin Ene, 24 de ani, au fost identificati si prinsi de politie. Potrivit procurorului, acestia au fortat usa terasei si au intrat in interiorul locuintei. De acolo au plecat cu bunuri in valoare de 2.500 de lire sterline, inc ...