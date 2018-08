Cinci turiști din București au fost fugariți de o ursoaica in Munții Bucegi

PSD moare, nu inainte de a parjoli culturi si de a trage pe cat mai multi dupa el Cand regele lui Ionesco moare, nu poate accepta ca lumea va ramane si in absenta lui, asa ca vrea sa o traga dupa el. Intr-o regie absurda, are nevoie ca universul cunoscut sa intre si el in disolutie, cam asa cum face si PSD astazi, parjolind culturi si lasand porci morti sa pluteasca pe Dunare.

Diaspora se incurca in miting Unul dintre organizatorii protestului anti PSD din 10 august, Federaţia Românilor de Pretutindeni, se dezice de miting c ...

Un uragan se indreapta spre Hawaii, iar un altul spre Mexic Insula americană Hawaii va fi lovită marţi seară şi miercuri de vânturi puternice din cauza trecerii uraganului Hector la sud de arhipelagul din Oceanul Pacific, a anunţat Centrul naţional al urganelor (NHC), cu sediul la Miami, relatează AFP. Potrivit ultimului buletin al NHC de marţi, de la ora ...

Tariceanu: Am un inconfort major sa stiu ca Romania este reprezentata in SUA de Maior, care a patronat protocoalele secrete Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat că în calitate de "simplu cetăţean" simte "un inconfort major" faţă de faptul că România este reprezentată în SUA de fostul şef al SRI George Maior ca ambasador, având în vedere că acesta, în calitatea pe care a avut-o, "a pat ...

Statele Unite fac apel la rezolvarea disputei intre Canada si Arabia Saudita Departamentul de Stat al Statelor Unite a făcut marţi apel la rezolvarea disputei diplomatice între Canada şi Arabia Saudite, izbucnite în urma afirmaţiilor ministrului canadian de Externe privind drepturile activiştilor reţinuţi de autorităţile saudite, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Oamenii de afaceri din Romania, propunere ULUITOARE pentru Teodorovici - Cer introducerea salariului minim pe ora Salariul calculat în funcție de plata cu ora, precum în Germania sau Marea Britanie, este propunerea făcută de oamenii din mediul de afaceri românesc, ce susțin posibilitatea adoptării unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este în prezent în țara noastră.Potrivit acestora, această modificare ar ...

E deja prea mult, dupa PESTA PORCINA, s-a descoperit si antrax la porci Pe fondul crizei uriaşe declanşate de epidemia de pestă porcină africană, o boală şi mai periculosă, care se transmite şi la om, a fost descoperită de autoritățile sanitar-veterinare din Botoşani. Este vorba de antrax, descoperit la un porc. Citește mai departe...

Cine l-a "lucrat" pe Edi Iordanescu: "Ei sunt antrenorii adevarați, nu Conceicao!" Un nou conflict ar sta să izbucnească la CFR Cluj. Nu între persoanele din conducere, ci între jucători. Surse din apropierea clubului au declarat pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, că patru jucători ar avea un cuvânt greu de spus în alcătuirea primului "11" și că antrenorul ar îndeplini mai mult