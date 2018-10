CINCI victime rezultate in urma unui accident rutier: Pe un Drum European se circula cu dificultate - FOTO

Marius Copil a dat cea mai mare lovitura financiara a carierei dupa calificarea in finala de la Basel.

Circa 1000 de oameni, Spitalul Pneumoftiziologie (TBC) și mai mulți agenți economici din Călărași au rămas fără gaz în urma unei explozii care a afectat o locuință din oraș. Până la remedierea avariei, pacienții internați nu au nici apă caldă și nici căldură. O explozie care a avut loc, joi seară, la o locuință din […] The post Circa 1000 de oameni din Ploiești au rămas fără gaz în urma unei explozii care a afectat o locuință din oraș appeared first on Cancan.ro.