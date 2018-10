Cine a fost cu adevarat Burebista. Istoria „barbatului get“ care a jefuit jumatate din Europa si a bagat spaima in romani

burebista google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despre marea capetenie Burebista, la prima vedere se stiu foarte multe. In realitate, este un personaj enigmatic care apare sub diferite nume si in putin surse istorice antice. Este descris ca o mare capetenie care a pradat o mare parte a Europei, i-a cucerit pe celti si s-a implicat in politica Romei. Burebista, gratie mai ales istoriografiei patriotarde comuniste din Romania, este un personaj foarte bine cunoscut al Istoriei romanilor. In general, generatii intregi de scolari au invatat ca Burebista a fost un rege care a stapanit peste un presupus stat dacic centralizat si foarte bine organizat, cu legi proprii si sisteme superioare de administrare a populatiei. In realitate insa Burebista a fost un person ...