Cine a fost eliminat de la “Exatlon”! Peste doua milioane de romani au urmarit momentul

Peste doua milioane de romani au stat cu sufletul la gura aseara pentru a vedea editia de miercuri a emisiunii Exatlon. Acest lucru a plansat Kanal D pe primul loc, pe toate segmentele de public. In Arena de aseara a show-ului "Exatlon", cei cinci Razboinici si-au luat ramas bun de la Alina, una dintre cele mai puternice si titrate concurente care a stabilit recorduri in acest show. Parca mai resemnati ca oricand, Echipa Razboinicilor si-au acceptat cu demnitate faptul ca vor ramane in inferioritate numerica, doar patru concurenti au ramas in competitie. Au fost momente de tenisune maxima, intrucat cei trei nominalizati, Alina, Stefan si Roxana, sunt unii dintre cei mai puternici sportive, care au demonstrat pe pa ...