Cine ameninta democratia in tara noastra si de la cine asteapta romanii solutii. Nu de la Iohannis, nici de la Guvern - Sondaj IRI

Democratia nu functioneaza in tara noastra in primul rand din cauza coruptiei, care afecteaza preponderent autoritatile centrale (Parlament si Guvern), cred romanii. Sunt datele proaspete ale unui sondaj lucrat de Institutul International Republican (IRI), care releva si ca romanii si-ar dori un presedinte mai puternic, 60% declarandu-se nesatisfacuti de felul in care Klaus Iohannis si-a exercitat mandatul, dar si ca sunt determinati sa voteze in numar mare, la urmatorul scrutin.