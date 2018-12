Cine ar fi crezut? Aceste staruri de la Hollywood au origini romanesti

Hollywood google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Personalitati precum Sebastian Stan, Nadia Comaneci, Angela Gheorghiu, Lucian Bute si, mai nou, Florian Munteanu, fac cinste Romaniei chiar daca nu locuiesc aici. Insa, mai sunt cateva staruri la Hollywood care se trag din Romania, dar care nu stiu mai nimic despre tara noastra. Dustin Hoffman s-a nascut in Los Angeles, California, in 1937, insa originile sale sunt multiple. Familia sa numeroasa a emigrat din Ucraina, Rusia si Romania (Iasi). Intr-un interviu, actorul se declara „evreu roman”. „Am un puternic sentiment ca sunt evreu. Si, mai precis, sunt un rus si un evreu din Romania. Iubesc heringul si vodka. Cred ca e ceva in ADN-ul meu. Si mai stiu ca am o reactie puternica la orice f ...