Cine e "fantoma alba", colonelul care ar fi coordonat interventiile in forta ale jandarmilor la protestul inecat in gaze si lacrimi (Foto&Video)

Apar tot mi multe inregistrari video pe retelele de socializare privind barbatul in alb, care a coordonat pe teren echipele de jandarmi care au intervenit in forta in noaptea de 10 august in Piata Victoriei. Acesta seamana izbitor cu colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, comandatul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei Romane (BSIJ).