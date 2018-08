Cine este al treilea candidat care s-a inscris la concursul pentru sefia DNA

Gabriela Scutea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Cea de-a treia candidata la sefia DNA este procuroarea Gabriela Scutea. Gabriela Scutea a ocupat pozitia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind propusa in 2007 de fostul ministru Monica Macovei. Pana joi, la Ministerul Justitiei isi depusesera candidatura doi procurori: Paula Tanase si Nicolae Lupulescu. La inceputul lunii august, a fost demarata o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Candidatii pot de ...